Miss Finance: Sommerferienbudget – Teil 2 – So bleiben Ihre Kosten während des Urlaubs unter Kontrolle Ob Hotelessen oder Shopping, vor Ort anfallende Kosten werden beim Ferienbudget gerne unterschätzt. Diese drei Tipps helfen. Angela Mygind

Unkompliziert und günstig: Ein spontanes Picknick am Strand oder im Park entlastet das Portemonnaie. Foto: Getty Images

In den Ferien Geld sparen? Das geht mit einigen Kniffen ohne grossen Verzicht. In Teil 1 zum Sommerferienbudget erfuhren Sie, wann der richtige Buchungszeitpunkt ist, wo Sie am besten Geld wechseln und wann sich welche Karte zum Bezahlen anbietet. In diesem Beitrag schauen wir auf die Kosten, die während einer Reise anfallen können.