So geht Wählen in Zürich 2023 – Wie Sie Ihrer Stimme den grössten Effekt verschaffen Kann ich eine Kandidatin bevorzugen? Ergibt es überhaupt Sinn, auch kleine Parteien zu wählen? Muss ich beim Regierungsrat alle sieben Zeilen ausfüllen? Die Antworten. Hélène Arnet

Alle vier Jahre wieder werden die Regierung und das Parlament des Kantons Zürich gewählt. Foto: Sabina Bobst

180 Sitze im Kantonsrat, sieben im Regierungsrat. Darüber wird am 12. Februar bestimmt. Wenn Sie brieflich abstimmen wollen, tun Sie das rechtzeitig. Sie sollten Ihr Wahlcouvert spätestens am Dienstag vor dem Urnengang, also am 7. Februar, der Post übergeben. Vergewissern Sie sich, dass der Postbriefkasten an diesem Tag noch geleert wird.