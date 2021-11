Von Kopf bis Fuss: Hamsterrad-Exit – Wie Sie in 20 Minuten Ihren Stresspegel senken Toxischer Dauerstress kann krank machen. Doch Forscher haben einen Weg gefunden, wie sich dieser leicht abbauen lässt. Silvia Aeschbach

Entstressender Effekt: Kurze Waldspaziergänge wirken sich positiv auf die Psyche aus. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Dass wir regelmässig eine Auszeit nehmen sollten, um den Stresspegel im Alltag zu reduzieren, ist uns eigentlich klar. Dennoch fällt uns genau das in der Alltagshektik schwer. Nachdem wir in der akuten Corona-Phase gezwungen waren, einen Gang runterzuschalten, sind die meisten Menschen schon seit längerem wieder im alltäglichen Hamsterrad gefangen: Job, Familie, Engagements. Der Tag ist zu kurz für all unsere Verpflichtungen und Vorhaben. Und so werden die eigenen Bedürfnisse oft an die letzte Stelle gesetzt. Dann braucht es nur noch eine oder zwei Nächte mit schlechtem Schlaf, schon ist die Laune schlecht und die Nerven liegen blank.