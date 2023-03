Sweet Home: 10 clevere Ideen – Wie Sie mit kleinen Details Grosses schaffen Ein unerwartetes Möbel, eine hübsche Stauidee, ein wenig Umdenken – und schon haben Sie in Ihrem Zuhause ganz viel verändert. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Vergrössern Sie Ihr Bad mit einem Gartentisch

Fremdgehen: Ein Gartentisch als Ablage in einem Bad. Foto über: Poets Lodge

Klar bietet die durchschnittliche Schweizer Mietwohnung kein grosses Badezimmer mit Füsschenwanne und Blick in den Himmel. Aber Inspirationen für Neues holt man sich auch nicht beim Durchschnitt. Nur wenn man das Auge öffnet und sich dort umschaut, wo Kreativität spriesst, kommt man auf neue Ideen. Einen kleinen Gartentisch aus Metall ins Bad zu stellen, ist eine solche Anregung. Gartenmöbel sind leicht, robust, wetterfest, lassen sich oft klappen und haben Charme. Dem Badezimmer fehlt oft Letzteres und natürlich auch praktische Ablagen. Ein kleiner Gartentisch bietet beides. Übrigens befindet sich dieses Badezimmer in einer sehr schönen Location, die man mieten kann für Ferien, Workshops und vieles mehr – allerdings in Australien.