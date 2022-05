Jobcoach: Karrieretipps – Wie Sie networken, auch wenn Sie es hassen Karriere machen bedeutet auch, Beziehungen zu Menschen aufzubauen und zu pflegen. Doch wie macht man das, wenn einem davor graut? Laura Frommberg

Muss das sein? Netzwerken bedeutet für viele puren Stress. Foto: Getty Images

Networking. Allein das Wort löst in vielen Menschen – die Autorin dieses Textes eingeschlossen – Grauen aus. An Stehtischen mit Chips im Mund Smalltalk zu führen, um irgendwie auf der Karriereleiter emporzusteigen, ist für viele das, was sie sich unter ihrem persönlichen Höllenzyklus vorstellen. Auch viele der Selbstvermarktungsposts bei Portalen wie Linkedin helfen nicht, die Aktivität irgendwie attraktiver zu machen. Doch auch wenn Networking alles andere als einen guten Ruf hat: Ohne geht es nicht.