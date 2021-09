Deutschlands Umgang mit Boostern – Wie sinnvoll ist eine Drittimpfung? Deutschland bietet bereits Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 an. Wer diese erhält und was die deutschen Experten und Gesundheitsminister dazu sagen. Christina Berndt

Fachleute halten die Auffrischungsimpfungen für wichtig, um gut durch die vierte Welle zu kommen. «Das ist für manche Personengruppen medizinisch notwendig», sagt der Lungenarzt Leif Erik Sander. Foto: Keystone/DPA

Kaum waren die Ärmel heruntergelassen, krempeln manche Deutsche sie schon wieder hoch. Mehr als 13'000 Menschen haben sich bei unserem nördlichen Nachbarn bereits eine dritte Spritze gegen das Coronavirus geholt, und gut drei Millionen sollen es allein in diesem Monat noch werden. Denn die meisten Bundesländer bieten jenen Personengruppen, für die von Corona eine besonders grosse Gefahr ausgeht, in diesen Tagen eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 an.

Sie folgen damit einer Empfehlung der Gesundheitsminister und nutzten die Möglichkeiten der neuen deutschen Corona-Impfverordnung, die am 1. September in Kraft getreten ist. Eine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission gibt es jedoch noch nicht.