Hilfe für verletzte Sportler – Wie sinnvoll sind Sporteinlagen? Einst galten sie als notwendiges Übel, mittlerweile werden sie gar zur Leistungsoptimierung genutzt. Sporteinlagen

sind allgegenwärtig geworden. Emil Bischofberger , Christian Brüngger

Sporteinlagen richten die Achsen im Körper und korrigieren Fehlstellungen – so weit die Lehre. Foto: Andrea Zahler

Sporteinlagen können ein Business sein: Der Beweis dafür steht am Dorfeingang von Einsiedeln, in Form eines sechsstöckigen Geschäftshauses. Es ist der neuste Wurf der Familie Kryenbühl, die mit ihrem Unternehmen Swissbiomechanics in den vergangenen Jahren eine Grösse der Branche geworden ist.

Der Bau ist auch Beweis dafür, wie sehr sich die Schuheinlage generell von ihrem einstigen Image entfernt hat. Orthopädische Einlagen, wie sie im Fachjargon heissen, gibt es schon seit Jahrzehnten. Nur haftete diesen bis vor einigen Jahren ein Stigma an: Schuheinlagen waren eine Sache für Leute mit schweren Fussfehlstellungen. Zumal sie wegen ihres Volumens meist nur in klobigen Schuhen tragbar waren.

Boom auch dank breiter Anerkennung der Krankenkassen

Doch neue Materialien machten es möglich, viel dünnere und leichtere Einlagen zu bauen. Heute passen sie in praktisch jedes Schuhmodell. Somit können schmerzhafte Fehlstellungen korrigiert oder schlicht die Beinachsen optimiert und damit die Leistungsfähigkeit erhöht werden. Dies interessiert vor allem die ambitionierten Sportler.

Diese Entwicklungen haben Sporteinlagen attraktiv gemacht – oder ihnen zumindest die Unattraktivität genommen. Dazu kommt, dass Einlagen bei den Krankenkassen breit anerkannt sind. Die rund 400 Franken für ein Paar werden von den meisten Zusatzversicherungen übernommen.

Hinzu kommt eine moderne Vermarktung, wie sich in Einsiedeln exemplarisch zeigt. Swissbiomechanics hört sich nun einmal dynamischer an als Orthopädie-Fachgeschäft. Wobei die Kryenbühls – drei Söhne leiten mittlerweile das einst vom Vater gegründete Geschäft – viel mehr als nur Sporteinlagen produzieren, sie bieten auch komplexe Bewegungsanalysen und eigene Massschuhe an. Einsiedeln ist einer von acht Standorten in der Deutschschweiz, meist sind diese in eine Sportklinik integriert.

Das fertige Paar kostet rund 400 Franken: Ein Einlagerohling wird bei Swissbiomechanics in Einsiedeln bearbeitet. Foto: Andrea Zahler

Dass Swissbiomechanics die Arbeit nicht ausgeht, hängt stark mit dem Bewegungsdrang der Bevölkerung zusammen. Besonders im Laufsport sind Verletzungen oder Überlastungen zahlreich, durchschnittlich kämpft rund ein Drittel aller Läufer damit. Die häufigsten drei Probleme: das sogenannte Runner’s Knee, das Schienbeinkantensyndrom sowie Achillessehnenentzündungen.

Oft rät der Arzt zu einer Sporteinlage, weil viele Laufbeschwerden von Fussfehlstellungen herrühren. Christian Kryenbühl sagt: «Alle Beschwerden bis zum Knie lassen sich effizient mit einer Einlage korrigieren. Je weiter oben im Körper die Beschwerden aber sind, desto komplexer ist die Korrektur.» Was wiederum der Grund ist, warum er zusätzlich für eine Bewegungsanalyse plädiert, die dann digital aufgearbeitet wird.

Christian Kryenbühl hat Swissbiomechanics zu einer Grösse in der Sporteinlagen-Branche entwickelt. Foto: zvg

Die Digitalisierung ist generell eines der Themen von Swissbiomechanics. Am Hauptsitz wirkt die Einlagenherstellung im Erdgeschoss mit den verschiedenen Fräsen und Schleifmaschinen fast schon industriell. Weitere Schritte sollen folgen. Dafür wurde ein Programmierer eingestellt. «Ziel ist es, Einlagen mithilfe von künstlicher Intelligenz herzustellen», sagt Kryenbühl.

Der Mann für hoffnungslose Fälle

Laurent Hoffmann würde es angesichts einer solchen Aussage schaudern. Der 57-Jährige sieht sich ganz und gar als Handwerker, der viel Handarbeit vornimmt. Hoffmann ist eine prägnante Figur in der Einlageszene – wegen der vielen Top-Leichtathleten, die bei ihm Rat suchen, und seiner direkten Art.

Bereits seit 30 Jahren fertigt er Sporteinlagen. Mit seinem Unternehmen Numo Systems ist er in einem Industriequartier in Dietikon angesiedelt. Hoffmann erarbeitete sich den Ruf, auch für hoffnungslose Fälle eine Lösung zu finden.

Am liebsten würde er jedoch jedem Läufer ein Paar Sporteinlagen anfertigen. Denn er findet, die Einlage sei das beste Mittel, das Verletzungsrisiko zu minimieren. Zwar hat Numo wie Swissbiomechanics eine Sprintbahn mit vielen Infrarotkameras für die Bewegungsanalyse installiert. Hoffmann betont aber lieber das orthopädische Handwerk: «Daten helfen bei der Diagnostik. Der grosse Teil der Arbeit erfolgt jedoch über Hände und Daumen.»

Laurent Hoffmann von Numo Systems würde am liebsten jedem Läufer ein Paar Sporteinlagen anfertigen. Foto: zvg

Hoffmann vertritt sehr pointierte Standpunkte. Innert weniger Sätze kanzelt er die ganze Laufschuhindustrie ab: Weich gedämpfte Schuhe und jene mit wenig Differenz zwischen Ferse und Vorfuss, wie sie derzeit im Trend sind? «Das ist der komplett falsche Ansatz.»

Die weiche Dämpfung mache den Fuss instabiler, die verminderte Sprengung bringe den Fuss in eine unnatürliche Position. «Aber die Hersteller interessiert es gar nicht, ob sich jemand in ihren Laufschuhen verletzt. Laufschuhe sind Modeprodukte. 80 Prozent der verkauften Schuhe werden nie für Sport gebraucht», sagt er.

Anfänger und Ambitionierte sind besonders gefährdet

Drei Gruppen von Läufern haben sich bei Hoffmann als Kunden herauskristallisiert: Neu- oder Wiedereinsteiger, die mit 10 bis 20 km pro Woche starten – und sich rasch überfordern. Die zweite Gruppe sind die Ambitionierten mit wöchentlich 45 bis 80 Laufkilometern – «die sind sehr anfällig, da bei ihnen der Ehrgeiz zunimmt, sie mehr und härter trainieren». Die dritte Gruppe sind Spitzenathleten, für die Hoffmann Standardschuhe mit komplett individualisierten Sohlen ausstattet.

Die Sporteinlagen richten die Achsen im Körper gerade und korrigieren Fehlstellungen – so weit die Lehre. Lassen sich diese Fehlstellungen aber nicht auch mit gezieltem Krafttraining beheben? Hoffmann winkt ab: «Keine Chance», sagt er. Erstens wollten alle immer mehr und weiter laufen. Obwohl zweitens kürzere Trainings für den Durchschnittsläufer besser wären – nach 45 Minuten Belastung beginne der Körper zu ermüden.

Die Gegenposition vertritt einer der bekanntesten Schweizer Läufer: Markus Ryffel ist in seinem Leben bereits 200’000 Kilometer gelaufen. Abgesehen von einer achtmonatigen Periode nach einer Überbelastung stets ohne Sporteinlagen. Er sieht die Einlagen so, wie sie früher wahrgenommen wurden: «Für mich sind sie wie Krücken – weil sie keinen Trainingseffekt haben.» Für Ryffel sind sie eine Therapieoption, niemals aber eine mittel- oder langfristige Lösung.

Kein Fan von Einlagen: Für Markus Ryffel (hier zur Aktivzeit mit Nummer 253) sind sie höchstens eine Therapieoption. Foto: Keystone

Pointiert sagt er: «Man kann sich nicht von jedem Problem loskaufen.» Vielmehr propagiert er, was Hoffmann als wenig zweckdienlich erachtet: Krafttraining, Rumpfstabilisation, Gymnastik. «Für Hobbyläufer braucht es zwei bis drei solcher Trainings à 20 Minuten pro Woche in Form von Hausaufgaben, für Profis gehören sie wie Zähneputzen zum Alltag.»

«Der Komfort ist wichtig. Aber er ist nicht der einzige Faktor.» Laurent Hoffmann über den Laufschuhkauf

Einer Meinung sind Ryffel und Hoffmann hingegen beim Thema Laufschuhkauf. Ryffel plädiert dafür, «viel besser in sich hineinzuhorchen und zu spüren, ob ein Schuh nach der Fussanalyse wirklich passt». Hoffmann sagt: «Der Komfort ist wichtig. Aber er ist nicht der einzige Faktor.» Das hiesse in der Konsequenz, sich eher für das unspektakuläre statt das aufregende Modell zu entscheiden, jenes mit ganz konventioneller Dämpfung, ohne neue und aufregende Gadgets.

Es ist ihr Plädoyer für eine vertiefte Auseinandersetzung der Läufer mit dem Thema Schuhe. Dazu zählen das Ausprobieren und Sichberatenlassen. Schnell das schönste Modell online zu bestellen, halten sie gerade bei Laufnovizen für den falschen Ansatz. Doch Hoffmann ist angesichts des Kaufverhaltens vieler Läufer skeptisch: «Ein normaler Schuh verkauft sich schlecht, weil er zu normal ist, keine Geschichte hat. Die Leute stehen auf Marketing.»

Und weil viele Läufer lieber Marketing kaufen, sind sie immer wieder auf die orthopädische Arbeit von Kryenbühl oder Hoffmann angewiesen. Darum sagt Laurent Hoffmann: «Je schlechter die Schuhe, desto grösser ist die Nachfrage bei uns.»