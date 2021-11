Weniger Parkplätze: Der «historische Parkplatzkompromiss» hat ausgedient. Das heisst: Verschwindet in der Innenstadt ein Parkplatz, etwa auf dem Zähringerplatz, muss er nicht mehr automatisch in einer Tiefgarage ersetzt werden. In den Quartieren soll ausserdem die Fläche der blauen Zonen deutlich schrumpfen.