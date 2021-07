Streaming aus Niederweningen – Wie Spotify – aber exklusiv bei Mediotheken Als erste Mediothek im Bezirk Dielsdorf bietet jene im Wehntal mit Freegal Music ein umfangreiches Musikangebot zum Streamen an. Es wird rege genutzt. Barbara Gasser

Sandra Gusset, Leiterin in der Mediothek in Niederweningen, zeigt ein neues Angebot: den Kasten für die Bücherrückgabe. Dem Trend entsprechend läuft seit einem halben Jahr aber auch neu Musik-Streaming. Foto: Sibylle Meier

14’600 Songs sind über das Angebot Freegal Music – ähnlich wie Spotify oder Apple Music – der Mediothek Niederweningen seit Anfang Februar bereits gestreamt worden. Als erste Mediothek im Bezirk Dielsdorf bietet jene aus dem Wehntal diesen Dienst an. «Im ganzen Kanton haben sich erst rund ein Dutzend Mediotheken für dieses neue Angebot entschieden», sagt Sandra Gusset, Leiterin der Mediothek in Niederweningen. An einem kantonalen Treffen mit Kolleginnen aus der Branche hat sie erfahren, dass die Abonnentinnen und Abonnenten im Wehntal diesen Dienst am meisten nutzen. Sie überflügeln damit bevölkerungsreichere Gemeinden wie beispielsweise Embrach, Eglisau oder Kloten im Bezirk Bülach. Dort seien die Nutzungszahlen im Vergleich nicht so hoch.