Spielzeugfirma aus dem Tösstal – Wie Stokys Schweizer Kinder­zimmer zurück­erobern will Vor sechs Jahren rettete sich die Traditionsfirma aus Bauma mit einem Crowdfunding. Seither geht es vorwärts – in kleinen Schritten. Rafael Rohner

«Wir sind eine typische Garagenfirma»: Stokys-Inhaber und -Geschäftsführer Beat Schaufelberger in Bauma mit einem Riesenrad. Foto: Seraina Boner

Bei Stokys in Bauma sind momentan nur noch der Name und die Ideen gross. Einst war die Traditionsfirma mit ihren Metallbaukästen in fast jedem Kinderzimmer präsent. Heute sind sie ein Nischenprodukt, das in einem unscheinbaren Industriegebäude am Baumer Dorfrand hergestellt und verkauft wird.