Einst Unterschriften gesammelt – Wie Tempo 30 «besorgter Mutter» steile Politkarriere brachte Dietlikon hat einen neuen Verkehrsrichtplan, der auch Tempo 30 vorsieht. Das fordert Cristina Cortellini schon seit 2008. Jetzt ist sie am Ziel. Christian Wüthrich

Cristina Cortellini (links) freut sich mit ihrer älteren Tochter Xenia Wyss am Ende der vierstündigen Gemeindeversammlung vom Donnerstag über die Zustimmung zu verkehrsberuhigten Zonen. Foto: Christian Wüthrich

Am Donnerstagabend kurz vor halb zwölf Uhr liegen sich Cristina Cortellini und ihre Tochter Xenia in den Armen. Die Gemeindeversammlung ist aus und Tempo 30 ist im Rahmen des neuen Verkehrsrichtplans möglich geworden. Und das an der ersten Gemeindeversammlung, an der die Tochter teilgenommen hat und selber abstimmen durfte. Die «besorgte Mutter» von einst ist überglücklich.