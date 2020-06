Trump-Debakel – Wie Tiktok-User dem mächtigsten Mann der Welt ihre Macht zeigen Donald Trump trat in einem halb leeren Stadion auf. Für den geringen Publikumsauflauf sorgten Tiktok-User. Die Spass-App wird politischer. Martin Fischer

Junge politische Aktivistinnen haben es auf ihn abgesehen: Trump bei der Wahlveranstaltung in Tulsa vergangenen Samstag. Foto: Keystone

Er soll schon vor seinem Auftritt getobt haben, in den Katakomben des BOK Center, und auch noch im Flugzeug, lange nach der Veranstaltung, auf dem Rückweg nach Washington: Aus dem erwarteten Schaulaufen von US-Präsident Donald Trump vor den eigenen Reihen wurde am Samstagabend ein unverhoffter Rückschlag: Zu seiner Wahlkampfveranstaltung in Tulsa im konservativ geprägten Oklahoma waren nur 6200 Menschen erschienen. Das Stadion fasst 19’000 Menschen.