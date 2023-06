Einsatzkosten, Haftdauer und Sichtschutz – Wie unterschiedlich die Zürcher Polizeien mit Klimaklebern umgehen Aktivisten von Renovate Switzerland haben an einem Tag zwei wichtige Zürcher Verkehrsachsen lahmgelegt. Dies sei erst der Anfang, kündigen sie an. René Laglstorfer

Die Kantonspolizei Zürich verhaftete am Montag beim Autobahnende der A1 nahe dem Hardturm vier Klimaaktivisten. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Nur einen Tag nach dem deutlichen Ja zum Klimaschutzgesetz schlugen sie zu und trieben damit zahlreiche motorisierte Verkehrsteilnehmende in Zürich zur Weissglut: Sieben Aktivisten der Klimaorganisation Renovate Switzerland haben am Montag fast zeitgleich zwei wichtige Verkehrsachsen in der Limmatstadt blockiert – ein Novum.