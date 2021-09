Nationale Umfrage von Pro Velo – Wie velofreundlich ist Bülach? Bis Ende November können Fragen zu Sicherheit, Komfort und Stellenwert des Velos in Bülach beantwortet werden. Es winken attraktive Preise.

Die Ergebnisse der Umfrage werden in die Verkehrsplanung der Stadt Bülach einfliessen. Foto: Paco Carrascosa

Wie erleben Velofahrende Bülach? – Die Einwohnerinnen und Einwohner sind eingeladen, die Stadt aus ihrer Sicht zu bewerten und auf www.prixvelo.ch ihre Meinung kundzutun. Die nationale Umfrage von Pro Velo

Schweiz nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Bis spätestens am 30. November können Fragen zu Sicherheit, Komfort und Stellenwert des Velos in Bülach beantwortet werden. Unter den Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost. Als Hauptpreis winkt etwa ein E-Bike von Tour de Suisse im Wert von 5000 Franken.

«Die Ergebnisse der Umfrage werden der Verkehrsplanung von Bülach wichtige Informationen liefern, wo velomässig der Schuh drückt und was es braucht, damit mehr Menschen mehr Velo fahren. Der Vergleich mit anderen Städten wird zeigen, in welchen Bereichen Bülach überdurchschnittlich gut ist und wo die Velofahrenden Handlungsbedarf sehen. Die Bewertung der Bevölkerung hilft, Bülach velofreundlicher zu gestalten», schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.