Künstlicher See in Dietlikon – Wie verhindert Dietlikon Hochwasser auf ehemaliger Müllhalde? Auf einem ehemaligen Deponieareal zwischen Dietlikon und Bassersdorf droht ein See zu gross zu werden. Der Dietliker Bauvorsteher ist nun auf Lösungssuche. Christian Wüthrich

Auf dem Deponieareal zwischen Bassersdorf (hinten) und Dietlikon hat sich dieser See gebildet, der keinen natürlichen Abfluss hat und bei Starkregen zu überlaufen droht. Archivfoto: Sibylle Meier

Der «Müllhalden»-See auf der mit Abfällen aufgefüllten Kiesgrube in Dietlikon ist nicht zufällig entstanden. Gemeinderat Philipp Flach (SP) unterstreicht denn auch, dieses Gewässer unweit der Familiengärten am Klimmweg sei durchaus «erwünscht». Nur dessen Ausdehnung war so nicht geplant.