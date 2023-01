Geldblog: Frage an Miss Finance – Wie vermeide ich das Januarloch? Eine Leserin startet jedes Jahr mit finanziellen Engpässen. Unsere Geldbloggerin sagt, wie sie dieses Problem umgehen kann. Angela Mygind

Weihnachtseinkäufe, Rechnungen: Das sogenannte Januarloch trübt so manchen Jahresanfang. Foto: Getty Images

Liebe Miss Finance, der Januar steht vor der Tür und mir graut es. Ich lande jedes Jahr im Januar in einem finanziellen Engpass. Es trudeln viele grosse Rechnungen ein und die Nachwehen der Weihnachtsgeschenke schmerzen auch noch. So starte ich das Jahr immer mit finanziellen Problemen, die mich dann durch den Frühling begleiten. Wie könnte ich das besser machen, damit ich nicht in diesem Januarloch ende? Leserinnenfrage von H. P.