Kolumne Philipp Loser – Wie viel Demokratie verträgt die Schweiz?

Wie demokratisch ist eigentlich unsere Demokratie? Könnte sie noch etwas demokratischer sein? Oder leben wir schon in der besten aller schlechten Staatsformen (Gruss an Churchill), die bei uns – «Swiss Finish» – natürlich noch etwas besser ist als überall sonst?

Es ist schade, dass das Gelärme rund um das Referendum zum Covid-19-Gesetz so viel Platz einnimmt und eine breite Diskussion über die «Justiz-Initiative» verhindert. Denn die Initiative – vom Unternehmer Adrian Gasser quasi in Eigenregie entworfen und an die Urne gebracht – stellt interessante staatspolitische Fragen: Ist es richtig, dass unsere Bundesrichterinnen- und richter einer Partei angehören? Ist eine Wahl ans Bundesgericht durch das Parlament wirklich die beste aller Möglichkeiten? Macht es Sinn, dass die Richter einen Teil ihres Lohns an die Parteien abgeben müssen? Und gibt es, etwas grösser gesprochen, ein System, das noch demokratischer ist als unsere Demokratie?