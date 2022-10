Neue Energie aus altem Brot – Wie viel Energie liefern die Kompogasanlagen im Unterland? Mit dem Gas, das die Kompogasanlagen jährlich in Bachenbülach und Otelfingen produzieren, fährt ein Gasauto 350-mal um die Erde. Eine Erfolgsgeschichte. Anna Bérard

Genau vor 20 Jahren, am 1. November 2002, eröffnete der damalige Bundesrat Moritz Leuenberger das Kompogas-Informationszentrum in Otelfingen. Auf dem Foto begrüsst er das Maskottchen «Öpfelbütschgi». Archivfoto: Keystone, Michele Limina

Wir alle können zur Strom- und Gasproduktion beitragen. Denn in unseren Küchenabfällen, in den Essensresten und im Grüngut aus dem Garten steckt eine Menge Energie. Das geht bei der Diskussion um die drohende Energiekrise manchmal etwas unter. Wenn wir den Abfall trennen und organisches Material in die Grüngutsammlung geben, also in den grünen Container werfen statt im Abfallsack entsorgen, so landet es in einer Biogasanlage, die es zu Strom, Gas, Wärme und Kompost vergärt.