Klimakonferenz in Glasgow – Wie viel wert sind die Versprechen? Neue Daten zeigen, dass die Zugeständnisse der Regierungen bei der Konferenz in Glasgow nicht immer transparent sind. Martin Läubli

Die Regierungen versprachen viel in Glasgow, aber noch fehlen die Pläne für einen ehrgeizigen Klimaschutz. Foto: Andrew Milligan (AP)

Gute Nachrichten sind auch an dieser Klimakonferenz in Glasgow zu relativieren. Positiv ist: Mehr als 140 Regierungen haben sich inzwischen dazu bekannt, langfristig die Emissionen auf netto null zu bringen. Diese Staaten decken gut 90 Prozent der globalen Emissionen ab. Die schlechte Nachricht ist aber: Es gibt wohl ehrgeizige Ziele, doch fehlen meistens die Pläne dazu – und das wirkt sich auf die Erwärmungsbilanz aus. Das ist die Beurteilung der Forschenden der internationalen Organisation Climate Analytics und des New Climate Institute, die seit Jahren den Climate Action Tracker veröffentlichen, um die Fortschritte im internationalen Klimaschutz zu beurteilen. Heute haben sie die neusten Resultate in Glasgow präsentiert.