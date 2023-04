Anfrage im Gemeinderat – Wie viele CS-Immobilien gibt es in Kloten? Max Töpfer reicht eine Anfrage an den Stadtrat ein. Er will Näheres zu CS-Immobilien in der Stadt erfahren.

Max Töpfer (SP), Gemeinderat in Kloten, interessiert sich für das Immobilien-Portfolio der Stadt Kloten. Hintergrund ist die Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS. Denn diese führe unter anderem dazu, dass die neue Megabank ein dominanter Akteur auf dem Schweizer Immobilienmarkt werde. So steht es in einer Anfrage, die Töpfer an den Stadtrat Kloten richtet.

So will er wissen, welche Immobilien auf dem Gebiet der Stadt Kloten Eigentum der Credit Suisse Group

oder der Credit Suisse AG sind. Der Stadtrat möge eine Liste erstellen mit präzisen, objektbezogenen

Angaben gemäss Grundbucheinträgen. Auch, welche Immobilien auf dem Gebiet der Stadt Kloten sich im Eigentum von Fonds befinden, will Töpfer wissen.

red

