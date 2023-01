Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Wie viele Freunde haben Sie? Warum wir nicht mehr als fünf enge Beziehungen haben können (und diese aber besser pflegen sollten). Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Sie kennen vermutlich kaum mehr als 150 Personen. Diese als «Dunbar’s Number» bezeichnete Zahl stammt von dem britischen Evolutionsanthropologen Robin Dunbar, der in einer viel zitierten Arbeit 1992 postulierte, dass wir maximal 150 Bekannte haben können. Genau genommen schrieb er in seiner trockenen britischen Art, 150 sei «die Anzahl Leute, bei denen es nicht peinlich wäre, wenn man sich uneingeladen zu einem Drink hinzugesellen würde, wenn man sie zufällig in einer Bar antrifft.»