Der erste Morgen ohne Maske – «Wie von der Leine gelassen» Am Morgen nach der grossen Lockerung ist die Stimmung nicht ausgelassen, aber freudig. Endlich sieht man wieder Gesichter. Auch wenn nicht alle lachen. Hélène Arnet

In den Läden müssen ab heute keine Masken mehr getragen werden. Viele tun es trotzdem.

Foto: Ela Çelik

Erst die Zahlen, nicht repräsentativ. Am Donnerstagmorgen des herbeigesehnten «Tages der Freiheit», betreten zwischen 7.30 und 7.35 Uhr 81 Personen den Migros im Shopville. 66 tragen die Maske, 15 nicht. Viele strömen aus den Zügen, in denen noch Maskenpflicht gilt, direkt in den Laden. Manche ziehen sie bewusst hoch, manche bewusst runter. Eine Frau desinfiziert den Griff des Körbchens, ein Mann seine Hände. Er trägt keine Maske.