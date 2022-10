Sweet Home: 10 Stylingideen – Wie wärs mit einer schöneren Toilette? Wir benutzen sie täglich und trotzdem wird das WC stilmässig vernachlässigt. Hier sind Tricks, um das zu ändern. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Schauen Sie doch mal durch die rosa Brille

In den Details liegt der Charme – und die Liebe. Foto über: This is glamorous

In der Schweiz, besonders in Mietshäusern, sind die funktionalen Räume nicht gerade mit Schönheit geküsst. Alles muss eben vor allem funktional sein. Bei Stil und Formgebung richtet man sich nach den Dekaden, die noch nicht lange genug aus der Mode sind, dass man sie wieder schön findet. Viele Wohnungen haben die Toilette noch im Bad. Dies betrifft vor allem die Wohnungen einer bestimmten Zeitepoche. In den Altbauwohnungen und in vielen neueren Wohnungen sind Bad und Toilette getrennt. So oder so werden aber Toiletten stilmässig vernachlässigt. Viele finden sich mit der gegebenen Situation ab, resignieren und lassen jegliche Verschönerunsgedanken schon gar nicht aufkommen. Da lohnt es sich einfach mal die rosa Brille aufzusetzen und wenigstens diejenigen Details zu ändern, die sich ändern lassen.

Von diesem schönen Beispiel kann man natürlich weder ein solches Lavabo noch die Armaturen in die Mietwohnung holen. Auch sind die Wände von Toiletten und Bädern hierzulande meist durchgekachelt, was auch keine frische Wandfarbe zulässt. Dafür aber können Sie einen antiken Spiegel anbringen. Vielleicht müssen Sie dafür ein Spiegelschränkchen abmontieren, das sowieso meist unattraktiv ist. Eine edle Wandleuchte macht sich dabei gut neben dem neuen alten Spiegel. Schauen Sie sich Details gut an: Eine Duftkerze, ein paar Postkarten, Fotos, eine hübsche Seifenschale, Bilder – das alles macht nämlich jede Toilette schöner.

2 — Bildschön – geht doch!

Eleganz dank edlen Bildern an den Wänden. Foto über: Alison Kist Interiors

Diese Toilette wirkt chic und elegant, weil sie umgeben ist von Bildern. Die Bilder sind alle in schlichten Rahmen und die Farbigkeit ist zurückhaltend. Das hilft, dass trotz der vielen Bilder Ruhe aufkommt. Weil mit dieser Stylingidee vielleicht der Platz knapp wird, sind die Handtuchhalter hier an der Tür. Diese einfache, aber clevere Idee hilft vor allem in kleinen Bädern, bei denen mit und ohne Bilder, der Platz für viele Stangen an den Wänden fehlt.

3 — Öffnen Sie das kleine Örtchen für Kitsch

Diese Toilette hat mehr als einen Vogel. Foto über: Lovely Homes

Bilder strahlen auch Charme aus, wenn sie keine Kunst sind. Bunte Drucke vom Flohmarkt sind günstig. Zudem macht es Spass, sich auf die Suche zu machen und eine kleine Sammlung zusammenzustellen. In dieser Toilette sind die Sujets der Bilder alles Vögel. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch Vogelgezwitscher den Raum erfüllt.

4 — Alles hat Potenzial

Ein Stillleben, das Sinn macht. Foto über: Fox and She

Mit ein bisschen Goodwill und der Liebe zu Details kann man aus allem etwas herausholen, sogar aus dem Spülschrank der Toilette. Hier stehen Streichhölzer, eine Duftkerze und ein paar Blumen bereit, die alles schöner machen. Als eine Art Tablett dient ein altes Buch. Das Tablett hängt dafür als Bild darüber.

5 — Kreativität ist immer eine gute Idee

Wenn die Toilette Kluballüre bekommt. Foto über: Leanne Ford

Als ich vor der Pandemie das letzte Mal in London war, wohnte ich in einem sehr charmanten und schönen Hotel. Dort war das Badezimmer mit Stadtplänen ausgekleidet und war eine Art lackierte Tapete. Im ganzen Hotel waren solche kreative, stilvolle Ideen zu entdecken. Kreativität hilft immer, etwas persönlicher zu gestalten. Allerdings muss sie mit Stil gepaart sein, denn einfach nur «lustig» geht gar nicht. Stilsicher ist auch diese Collage. Sie vermittelt die Stimmung von einem typischen «Powder Room» in einem Club oder clubähnlichen Restaurant. Die Collage erzählt eine Geschichte, die sich um Musik, Drinks und das Nachtleben dreht. Eine solche Collage-Idee lässt sich auch im Kleinen umsetzen, zum Beispiel als Bild, das Sie dann in einem grossen, antiken, glamourösen Rahmen in die Toilette hängen können.

Neugierig auf mein schönes Londoner Hotel? Lesen Sie doch nochmals die Geschichte dazu: Very British!

6 — Verteilen Sie Körbe

Körbe als Stilbrecher in einer Toilette. Foto über: Liz Marie

Auch in einer Toilette, die einen kühlen modernen Baustil zeigt, sorgen Körbe für mehr Wärme. Wählen Sie wie hier einen langen Korb für den Spülschrank und Körbe für die Toilettenrollen, die gebrauchten Handtücher und andere Dinge.

7 — Stocken Sie auf mit Glasetagen

Glasregale im Antiklook bieten Platz für Produkte und sorgen für mehr Stil. Foto über: The Every Girl

In den schönen, alten Bädern hat es nicht nur edle Armaturen und Keramik, sondern auch Glasregale. Solche finden Sie auch neu und dank ihnen erhält jede Toilette und jedes Badezimmer mehr Stauraum und Eleganz.

8 — Überraschen Sie

Papier als Inspiration und von der Rolle. Toilettenpapierhalter und Foto: Anthropologie

Wenn Sie schon dran sind, nach hübschen Toilettenutensilien zu suchen, dann ist dieser multifunktionelle Toilettenpapierrollenhalter eine gute Idee. Er kommt auch auf die Liste der Dinge, die zwar überraschen und ein wenig Humor mitbringen, aber dennoch Stil haben. Sie können ihn online bei Anthropologie bestellen.

9 — Kisten im Kasten

Antikes ist hier praktisch und stilvoll eingesetzt. Foto über: The Nordroom

Vintage, Antikes und Dinge mit schönen Materialien und Texturen helfen modernen Toiletten und Bädern wärmer und wohnlicher zu wirken. Die Idee, ein weisses, modernes Regal mit alten Kisten zu füllen und diese als eine Art Schubladen für kleine Dinge und Wäsche zu nutzen, ist brillant.

10 — So geht todchic!

Eleganz, von der man viel lernen kann. Foto über: Aspire Metro

Diesen Blog schreibe ich nun schon eine ganze Weile. Frisch, schnell, spontan und direkt war für mich, die immer aufwendig für Magazine gearbeitet hat, ein neues Territorium. An was ich mich gewöhnen musste, waren die Kommentare, vor allem die bösen. Neid habe ich erst damit kennen gelernt und ich verstehe ihn immer noch nicht wirklich. Meiner Meinung nach lohnt es sich, nach dem Schönen und auch Unerreichbaren zu streben. Das bedeutet, dass man nicht aufgibt und die Kreativität ankurbelt. Gute Ideen kann man sich nämlich nicht kaufen, ebenso wenig Glück und Wohnlichkeit – man muss sie vielmehr selbst kreieren und dabei helfen die besten Beispiele.

So geht es bei diesem wirklich eleganten Beispiel nicht darum, dass man ein solches Bad nicht hat, sondern um die Ideen, die es bietet und die zum Nachahmen anregen. Auch wenn man weder ein fantastisches Lavabo, noch einen edlen Boden oder gar überhohe Räume hat, kann man nach einem kleinen Tischchen suchen oder einem antiken Tischfuss eine kleine Marmorplatte geben. Sie können auch Schwarz-weiss-Fotos chic mit Passepartout rahmen lassen und die Toilettenwände damit zieren und nach besonderen und hübschen Accessoires suchen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

