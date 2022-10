Monatsquiz – Wie wasserfest sind Sie? – Das grosse Süsswasserquiz Fische kennt man, Frösche und Enten auch. Doch im und am Wasser leben noch viel mehr Tiere. Wer sich beim Thema «Tiere in einheimischen Gewässern» auskennt, kann mit etwas Glück einen Gutschein für Ferien in der Surselva gewinnen. Nik Walter

Der Biber hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz wieder weit verbreitet. Foto: Alamy Stock Photo

Die Quizfragen

Gewinnen Sie einen von vier Gutscheinen im Wert von je 500 Franken für das Pradas Resort in Brigels

Am idyllischen Brigelser See leben Sie in einer grosszügig gestalteten Premium-Ferienwohnung und geniessen die Annehmlichkeiten von Ferien im Hotel. Sie profitieren von zahlreichen Inklusive-Leistungen wie dem Eintritt in die Badewelt und in den von Ravensburger gestalteten KidsClub. Mit der offerierten Gästekarte nutzen Sie auch im Herbst die Bergbahnen, Minigolf etc. kostenfrei. Ausserdem wird Ihre Frühstücksbestellung täglich direkt ins Wohnhaus geliefert.

www.pradasresort.ch

So sind Sie dabei Infos einblenden Per Telefon: 0901 591 949 (Fr. 1.50/Anruf ab Festnetz) Per SMS: Senden Sie SZ QUIZ und den Lösungssatz inkl. Name und Adresse an die Zielnummer 3113 (Fr. 1.50 pro SMS) Online: Chancengleiche Teilnahme ohne Zusatzkosten via Internet: www.share-solution.ch/sz/monatsquiz Teilnahmeschluss: Mittwoch, 5. Oktober 2022, 24 Uhr. Der Preis wird nicht bar ausbezahlt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Tamedia Publikationen Deutschschweiz AG sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Nik Walter ist Redaktor im Team Wissen der Redaktion Tamedia. Der promovierte Biologe schreibt seit 1997 für Tamedia, von 1999 bis Ende 2021 leitete er das Ressort Wissen. Schwerpunkte bilden Life Sciences, Medizin und Wissenschaftspolitik. 2013 hat er den Prix Media der Akademie der Naturwissenschaften gewonnen. Mehr Infos @sciencenik

Fehler gefunden?Jetzt melden.