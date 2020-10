Schliessung Bahnhof Weiach – Wie Weiach der Bahnhof abhandenkam Weiach hat zwar einen Bahnhof, aber keinen Zuganschluss mehr. Eigentlich wünschte man sich den Zug zurück, doch der ist dort abgefahren. Stattdessen hält die S-Bahn im viel kleineren Kaiserstuhl. Christian Wüthrich

Das geschützte SBB-Stationsgebäude steht noch, ist aber nicht mehr mit Weiach beschriftet, seit die Züge hier ohnehin nur noch vorbeirauschen. Foto: Chr. Wüthrich

So was würde man im heutigen Weiach nicht mehr einfach so hinnehmen: Vor 25 Jahren allerdings verschwand Weiach sang- und klanglos aus den SBB-Fahrplänen. Dafür hält die S-Bahn seither rund 600 Meter weiter westlich, ennet der Kantonsgrenze im 400-Seelen-Städtchen Kaiserstuhl im Aargau.

«Das müsste man heute ganz anders angehen», meint Weiachs Gemeindepräsident Stefan Arnold (parteilos) zur damaligen Bahnhofsschliessung. Denn inzwischen hat sich viel getan in seiner Gemeinde, und ein eigener Bahnhof mit direktem Zuganschluss nach Bülach wäre definitiv ein Gewinn für den Ort. Trotzdem schwingt eine gewisse Resignation mit in seinen Aussagen. Aber der Reihe nach.