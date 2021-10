«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie weiter mit 007? Der neue James Bond muss einiges beweisen: dass 007 für die Gegenwart taugt. Oder dass die Menschen nach der Pandemie noch ins Kino wollen. Gelingt es? Vivienne Kuster , Mirja Gabathuler als Host , Matthias Lerf als Gast

Sein letzter Einsatz: Daniel Craig als James Bond in

«No Time to Die». Bild: Nicola Dove (© 2021 Danjaq, LLC und MGM)

Wir halten fest. Erstens: James Bond ist mit rund 60 Jahren Kinogeschichte Kult. Zweitens: Daniel Craig ist der erfolgreichste Bond-Darsteller, wenn sein Erfolg an Geld und der Zahl von Zuschauenden gemessen wird. Und dieser Darsteller hat mit dem neuen Streifen «No Time to Die» seine Derniere gegeben.

Doch nicht nur Craigs Abgang, sondern auch der Film selbst birgt viele Anzeichen für eine neue Ära von Bond-Filmen. Wie geht es mit der Kultfigur weiter? Wie muss ein künftiger Bond sein, damit der Erfolg Bestand hat?

Matthias Lerf, Filmredaktor bei der «SonntagsZeitung», analysiert in einer neuen Folge von «Apropos» mit Mirja Gabathuler den neuen Bond-Streifen. Und er erzählt, weshalb der Blockbuster «No Time to Die» auch etwas über die Zukunft des Kinos verrät. (Ist Bond am Ende? Lesen Sie hier – Achtung, Spoiler – das Pro und Kontra der Tamedia-Redaktion.)

Matthias Lerf hat eine langjährige Erfahrung als Kulturredaktor in Bern und Zürich. 2008 gewann er den Prix Pathé für eine herausragende Filmkritik. @MatthiasLerf

Fehler gefunden?Jetzt melden.