Wirtschaftsforum Furttal – Wie weniger mehr sein kann Das Wirtschaftsforum Furttal befasste sich mit Kreislaufwirtschaft, Achtsamkeit und Belastung in der heutigen Arbeitswelt. Olav Brunner

Am 8. Wirtschaftsforum referierte GLP-Kantonsrätin Franziska Barmettler zum Modell Kreislaufwirtschaft. Foto: Francisco Carrascosa

Eine umsichtige Planung ermöglichte, dass das Wirtschaftsforum Furttal auch in diesem Jahr zum achten Mal trotz erschwerter Bedingungen durchgeführt werden konnte. OK-Präsident Ueli Sauter konnte am Donnerstag im Hotel Mövenpick 120 Gäste begrüssen, rund die Hälfte früherer Jahre. Auf dem Programm standen am Nachmittag zwei Workshops und nach dem gemeinsamen Nachtessen zwei Referate.