Kommentar zu Covid und Generation Z – Wie wir Jungen lernten, mit Corona zu leben Jugendliche müssen in der Pandemie auf besonders viel verzichten. Dennoch haben sie ihren eigenen Umgang mit der Krise gefunden. Meinung Zoë Egli

Die Pandemie zeigte auch dies: Wie anpassungsfähig die Jungen sein können. Illustration: Kornel Stadler

Die Pandemie stellt die Kompromissbereitschaft von uns allen auf die Probe, insbesondere die von uns Jungen. Wieso sollen wir verzichten, wenn das Virus uns kaum etwas anhaben kann? Dieser Text soll keine Klage über die an Corona verlorene Jugend werden. Kein Lamento über die verpassten Partynächte, die abgesagte Reise durch Südamerika, die Weihnachtsfeier, die nicht stattfinden wird. Nicht dass alldem nicht nachzutrauern ist, jedoch ziehe ich eine nicht ganz so düstere Bilanz.

Als Teil der Generation, die gelernt hat, mit dem Gefühl von Machtlosigkeit gegenüber globalen Krisen umzugehen, zeigte mir die Pandemie bisher vor allem eines: wie anpassungsfähig wir sein können. Natürlich ist es deprimierend, dass ich mich dereinst an meine Studienzeit zurückerinnern werde und dabei eher an die Videocall-Qualität denke als an die Gespräche in der Schlange vor dem Kaffeeautomaten im Unigebäude. Es ist auch schade, dass ich mit 21 Jahren das Gefühl habe, die Phase meines Lebens, in der ich die Wochenenden im Club verbringe, sei jetzt schon vorbei.