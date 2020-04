Santiago Calatrava Infos einblenden

Santiago Calatrava Valls wurde 1951 in Valencia geboren und studierte dort Architektur an der Escuela Técnica Superior de Arquitectura mit einem Nachdiplomstudium in Urbanistik. Ab 1975 widmete sich Calatrava an der ETH Zürich dem Bauingenieurwesen und doktorierte 1981. Durch seine technisch spektakulären Bauwerke, für die er sein Ingenieurwissen mit einem funktionalen, organisch-futuristischen Designansatz kombiniert, hat Calatrava internationale Bekanntheit erreicht.

So stammen neben dem Stadtzürcher Bahnhof Stadelhofen unter anderem die Samuel Beckett Bridge in Dublin und der World Trade Center Transportation Hub in New York aus seiner Feder. Er hat zudem 2018 auch einen Wettbewerb zur Projektierung der Umfahrung Grüningen gewonnen. Calatrava lebt und arbeitet in Zürich und New York. (mst)