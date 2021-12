Corona-Medienkonferenz des Bundesrats - Wie wollen der Bundesrat und die Kantone die steigenden Corona-Zahlen eindämmen?

Die Ausgangslage

In den letzten Wochen sind die Fallzahlen in der Schweiz stark angestiegen. Unter die vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus mischen sich immer häufiger Fälle der Omikron-Variante.

Auch die Spitaleintritte sind am zunehmen. Dies hat den Bundesrat am Freitag dazu veranlasst, neue Massnahmen in die Vernehmlassung zu schicken. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) kann zwischen zwei verschiedenen Verschärfungen entscheiden: Die Schliessung von Betrieben, in denen keine Maske getragen werden kann, oder die Einführung der 2-G-Regel in Innenbereichen.