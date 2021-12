Wie hält es der Kanton mit Off-Label?

«Das offizielle Ok der EKIF ist nicht da. Damit sind die Impfungen immer noch Off Label, aber der Bund übernimmt Staatshaftung mit seiner früheren Freigabe», sagt Indra. Die Patientinnen und Patienten müssen ebenfalls ihr Ok geben, das könne zu minimen Verzögerungen kommen. «Sie müssen einfach ja sagen, wenn sie zur Boosterimpfung kommen.»