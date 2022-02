Gold und Silber aufs Mal – Wie Zurbriggen und Müller: Das sind die Schweizer Doppelsiege Grosser Jubel im Skicross und zuvor schon in der alpinen Kombination. Wie häufig feierte die Schweiz eigentlich schon Doppelerfolge an Winterspielen? Philipp Rindlisbacher

Schweizer Jubeltag: Olympiasieger Ryan Regez (rechts) und Silber-Gewinner Alex Fiva holen in Peking die Schweizer Medaillen 13 und 14. Foto: Getty Images

Gold und Silber am Freitag im Skicross-Rennen der Männer, Gold und Silber 24 Stunden zuvor in der alpinen Kombination der Frauen: Die Schweizer räumen in Peking gerade im grossen Stil ab. Es sind die Doppelsiege Nummer 11 und 12 in der Geschichte der Olympischen Winterspiele – ein Rückblick:

2022, Peking: Skicross der Männer