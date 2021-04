Gian Luca Appassito bleibt Trainer – Wieder 3. Liga, aber in Seuzach Der 37-Jährige wechselt im Sommer von der Gruppe 4 in die Gruppe 5. Markus Wyss

Gian Luca Appassito hat mit Bülach als Trainer viele Erfolge gefeiert. Foto: Leo Wyden

Nach 3,5 Jahren Assistenz-Trainer der ersten Mannschaft des FC Bülach hat Gian Luca Appassito auf die Rückrunde 2017/2018 hin die Funktion des Cheftrainers in der Bezirkshauptstadt übernommen. Der Trainer erreichte in dieser Saison in der 3. Liga den 3. Schlussrang und ein Jahr später Platz 2. Die vergangene Saison 2019/20 wurde wegen des Coronavirus nach der Vorrunde abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bülach gleich viele Punkte (11/21) wie der Ranglistenzweite Embrach, aber sieben weniger als der souveräne Leader Veltheim.

In der aktuellen Spielzeit sieht es ähnlich aus. Die Winterthurer haben als Erste fünf Verlustpunkte weniger als Verfolger Bülach (8/17). Appassitos neuer Klub, Seuzach 2, hat in der Gruppe 5 in neun Partien 13 Punkte geholt und belegt aktuell den 7. Platz.