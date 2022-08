Von Kloten nach Hongkong – Wieder ein anderer Weg nach Australien Cathay Pacific will ab Dezember wieder nach Kloten kommen. Hongkong dient dabei auch als Drehscheibe für Ozeanien. Florian Schaer

Eine 777 der Cathay mit der alten Lackierung startet in Kloten. Künftig wird die Airline den Airbus A350-900 einsetzen. Bild: Pixabay

Die chinesische Fluggesellschaft Cathay Pacific wird ab dem 2. Dezember die Verbindung Zürich–Hongkong wieder im Programm haben. Aufgrund der Pandemie hatte die selber in Hongkong beheimatete Airline die Strecke zuletzt nicht mehr bedient. Wie das Reisemagazin «Travelnews» berichtet, wird sie nun wieder einmal pro Woche, jeweils am Freitag, aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird Hongkong gar nicht direkt von Zürich aus angeflogen; wer über die Website der Swiss einen Flug dorthin bucht, erhält Verbindungen via Frankfurt oder Bangkok angezeigt.