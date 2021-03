Fussball Frauen FC Kloten 1. Liga – Wieder Fussballspielen mit Körperkontakt Die Unterländerinnen konnten bereits in dieser Woche ohne Einschränkungen trainieren. Jetzt plant Trainer Rocco Rica Freundschaftsspiele für die kommenden Wochen. Markus Wyss

Fast alles wieder erlaubt bei den Frauen des FC Kloten (von links Fabienne Urkay mit der Nummer 21, Sabrina Bodenmann mit der 16, am Ball Jessica Krebs und Angela Amato mit der Nummer 12) in der 1. Liga, Gruppe 2. Die Klotenerinnen dürfen derzeit ohne Einschränkungen, mit Körperkontakt, trainieren und Freundschaftsspiele austragen. Foto: Francisco Carrascosa

Freude herrscht bei den Frauen des FC Kloten, die in der Gruppe 2 der 1. Liga spielen. Das ist bei den Frauen die dritthöchste Liga in der Schweiz. Am vergangenen Dienstag noch war das Team in Gruppen mit maximal 15 Spielerinnen joggen. Aber am Mittwoch erhielt das Trainerteam die Erlaubnis, dass sie auf der Fussballanlage Stighag wieder vollumfänglich, mit Körperkontakt, trainieren und ab sofort Freundschaftsspiele austragen dürfen. «Natürlich freuen wir uns», meinte Trainer Rocco Rica dazu. Er ist nun dabei, auch Testspiele zu vereinbaren. Trotzdem sagt er: «Wir hoffen, dass sich die Coronavirussituation so entwickelt, dass die Meisterschaft dann wieder aufgenommen werden kann.»