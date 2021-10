Interview mit Regisseur – «Wieder in der Kaiserbühne spielen zu dürfen, ist ein grosses Geschenk»

Vor einem Jahr hätte die Kaiserbühne in Kaiserstuhl mit dem Lustspiel «Die Weinprobe» von Stefan Vögel auftreten sollen. Nach zwei Aufführungen mussten die restlichen Vorstellungen abgesagt werden: Neue Covid-Vorschriften hatten der Produktion einen Strich durch die Rechnung gemacht. Diesen Freitag nimmt die Kaiserbühne mit der Originalbesetzung Susanne Kunz, Patric Gehrig und Jürg Plüss die Vorstellungen wieder auf. Regisseur Peter Niklaus Steiner erzählt, was sich seither getan hat.

Sie mussten die Vorstellungen letztes Jahr unterbrechen. Wie kamen Sie damit zurecht?

Letztes Jahr führten wir «Die Weinprobe» in der Turnhalle Blöleboden auf und nicht wie geplant in der Kaiserbühne selber. Dies erforderte die damaligen Covid-Massnahmen zum Abstandhalten. In der räumlich begrenzten Kaiserbühne war die Aufführung wegen der begrenzten Zuschauerzahl nicht mehr möglich. Der Kontrast zwischen dem intimen Kellertheater und der Turnhalle hätte nicht grösser sein können. Wir erfanden eigens für die Turnhalle ein neues Bühnenkonzept mit überdimensionalen, drehbaren Flaschen. Ausserdem mussten die Schauspielerinnen und Schauspieler tragbare Mikrofone dabeihaben, was eine zusätzliche Verfremdung mit sich brachte. Wir boten wirklich alles auf, um dem Stück in der Turnhalle ebenso Fülle, Witz und Charme zu geben, und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Dennoch konnte der Charme der Kaiserbühne nicht ersetzt werden. Dann kam der Lockdown, und wir konnten die Aufführung nur zweimal spielen. Also wurde alles auf Eis gelegt. An die Situation, dass von einem auf den andern Tag neue Bestimmungen galten, hatten wir uns zwar gewöhnt, dennoch war die Situation frustrierend.