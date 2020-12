Jahresrückblick, Teil 4 – Wieder mehr Corona-Infizierte, wieder mehr Absagen zum Jahresende Im Sommer sieht noch alles gut aus. Und im Oktober beginnt die Eishockey-Saison sogar mit Zuschauern in den Stadien. Doch dann steigen die Ansteckungszahlen wieder, und das öffentliche Leben wird zunehmend eingeschränkt. Martin Liebrich

Der Oktober

Das Hotel Fly Away in Kloten ist wegen der Corona-Krise leer. Schlimmer: Der Betrieb wird gleich ganz eingestellt. Leben kommt in das Haus aber wieder ab 1. Oktober. Ab diesem Zeitpunkt wird es als Wohnhaus genutzt, als erstes Co-Living-Projekt der Schweiz. Möglich machen es vier Jungunternehmer. Die Zimmer sind ab 1095 Franken pro Monat zu haben, für mindestens drei Monate. Generell geht es der regionalen Hotellerie aber sehr schlecht. Aus dem Boom fällt sie direkt in die Krise.