Asylzahlen im Kanton Zürich – Wieder mehr Rückführungen geplant Mit den Grenzöffnungen will Sicherheitsdirektor Mario Fehr auch wieder mehr Asylsuchende in ihre Herkunftsländer zurückführen. Doch das ist nicht so einfach. Heinz Zürcher

Während der Corona-Pandemie wurden fast keine Ausreisegespräche geführt: Bundesasylzentrum in Embrach. Foto: Urs Jaudas

Die Zahl der Asylsuchenden im Kanton Zürich ist per Ende April auf 17’861 gestiegen. Das sind 500 mehr als vor einem Jahr. Gründe seien Familienzusammenführungen und eine höhere Geburtenrate, sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) an einer Medienkonferenz. Der Vollzug der Asylverfahren sei aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt gewesen. Unter anderem war es nicht möglich, Asylsuchende gemäss Dublin-Abkommen in ihre Herkunftsländer zurückzuführen.