Die Düsenvögel über uns – Wieder über 200 tägliche Starts in Kloten Woche für Woche verzeichnet der Flughafen Zürich mehr Starts und Landungen. Der Anteil der Flüge ans Mittelmeer ist dieser Tage erwartungsgemäss hoch. Florian Schaer

Am Freitagnachmittag besteigen Fluggäste die HB-IHY mit Namen Blüemlisalp. Flug WK176 der Edelweiss war einer von ganzen 16 Flügen, die an diesem Wochenende nach Antalya durchgeführt wurden. Foto: Francisco Carrascosa

Die Sommerferien beginnen, die Quarantäneliste des Bundes ist faktisch aufgehoben, und die Badeferiendestinationen werben mit einem Maximum an «Normalität». Die Reiselust so vieler potenzieller Kunden trifft, vorab innerhalb Europas, auch auf mehr und mehr tatsächliche Reisemöglichkeiten. Das vergangene Wochenende hat dies mit für Corona-Verhältnisse ansehnlichen Passagierzahlen eindrücklich belegt. Am Freitag reisten rund 43’000 Fluggäste über den Flughafen Kloten (An- und Abreisende), Samstag und Sonntag stieg diese Zahl dann auf 47’000 beziehungsweise auf über 50’000 an.