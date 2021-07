Warten beim Nord-Süd-Portal – Wiederum stauen sich Autos vor dem Gotthard-Tunnel Wer seine Ferien im Süden verbringen will, muss sich am Freitag auf lange Wartezeiten vor dem Gotthard-Nordportal einstellen.

Vor dem Gotthard ist es am Freitag erneut zu langen Wartezeiten gekommen. (Archivbild) Foto: Urs Flüeler (Keystone/Archiv)

Wer auf der Autobahn A2 in den Süden reist, muss Geduld haben. Am Nachmittag stieg die Staulänge zwischen Erstfeld und Göschenen erneut auf 10 Kilometer an.

Der Zeitverlust betrug eine Stunde und 40 Minuten, wie der TCS twitterte. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Als Alternative wurde die San-Bernardino-Route empfohlen. Zu Wartezeiten kam es auch vor dem Südportal in Airolo TI, wo sich die Autos auf einer Länge von 5 Kilometern stauten.

Bereits am vergangenen Wochenende kam es vor dem Nordportal zu langen Staus. Am Samstag war die Blechlawine auf 15 Kilometer angewachsen, ein Rekord seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Wartezeit betrug zweieinhalb Stunden. Am Sonntag und am Montag erreichte der Stau eine Länge von 11 Kilometer.

