Unihockey: An der WM in Schweden – Wiedervereinte Jets-Frauen sollen für die Schweiz skoren Die Würfel sind gefallen. Die Unihockey-Nationaltrainer Rolf Kern (Frauen) und David Jansson (Männer) präsentieren ihre Kader für die anstehenden Titelkämpfe in Schweden und Finnland. Damian Keller

Michelle Wiki (links) feiert mit Isabelle Gerig ihren Siegtreffer im WM-Halbfinal 2019 gegen Tschechien. Nach ihren Wechseln zu verschiedenen schwedischen Clubs auf diese Saison hin gehen die beiden langjährigen Jets-Teamgefährtinnen an der WM 2021 bald wieder gemeinsam auf Torjagd. Archivfoto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Rund drei Wochen vor Beginn der Unihockey-Frauen-Weltmeisterschaft in Uppsala vom 27. November bis 5. Dezember hat Nationaltrainer Rolf Kern an einer Medienkonferenz in Winterthur das Schweizer Kader präsentiert. Tanja Stella (mit 129 Partien Rekord-Internationale) und Michelle Wiki, die beiden in Schweden unter Vertrag stehenden ehemaligen Spielerinnen der Kloten-Dietlikon Jets, sind nur zwei von vier Schweizerinnen mit über 100 Einsätzen im Trikot des Nationalteams. Keine andere Nation verfügt über derart viel Routine, entsprechend sind die Rollen klar vorgezeichnet.