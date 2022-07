Vollbeleuchtung in Bassersdorf – Wieso am helllichten Tag alle Strassenlampen brennen Wenn tagsüber neben der Sonne auch die Strassenbeleuchtung brennt, wie jüngst in Bassersdorf, ist das ungewohnt. Aber nicht unüblich, wie sich herausstellt. Christian Wüthrich

Die neuste Generation von LED-Strassenlampen leuchtet manchmal auch, wenn es eigentlich gar nicht nötig wäre. Foto: Christian Wüthrich

Fällt die Strassenbeleuchtung nachts aus, fällt das sofort auf. Leuchten die Lampen umgekehrt tagsüber, sticht das zuweilen auch ins Auge. So geschehen zum Wochenbeginn, als in Bassersdorf alle Strassenlampen am helllichten Tag eingeschaltet waren.