Plagiatsvorwürfe gegen Kanzlerkandidatin – Wieso die Grünen an Baerbock festhalten Die Kanzlerkandidatin der Grünen auszuwechseln, hält man in der Parteizentrale für «Harakiri». Baerbock selber gesteht Fehler ein. Stefan Braun , Christian Wernicke , Constanze von Bullion

Eine grosse Verunsicherung herrscht – nicht beim Ziel dieses Wahlkampfs, aber beim eigenen Umgang mit der Aufgabe: Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: Christian Mang (Keystone/Dpa)

Ziemlich still ruht der See. Jedenfalls in der Parteizentrale der deutschen Grünen. Kaum einer ist da, die meisten sind ausgeflogen. Das aber hat nichts damit zu tun, dass die vielen kleineren und grösseren Fehler im bisherigen Wahlkampf vergessen wären.

Im Gegenteil: Die meisten Beteiligten sind in den längst geplanten Ferien und wollen sich von all dem Schlamassel schlichtweg erholen. Wollen versuchen, neue Kräfte zu sammeln, bemühen sich, auf neue Gedanken zu kommen, wollen den Sturm der vergangenen Wochen hinter sich lassen. «Wir brauchen wieder eine innere Ruhe und eine Verständigung auf das, was uns am wichtigsten ist», sagt einer, der alle Beteiligten kennt.