ZUgespitzt – Wieso ich mir die Gesichtsmaske nicht mehr nehmen lasse

Die Maske schützt auch vor kalter Luft. keystone-sda.ch

Husten in der Öffentlichkeit geht ja gerade gar nicht. Wer in einen gut gefüllten Zug steigt oder einen Laden betritt, während er entsprechende Geräusche von sich gibt, muss mit bösen Blicken rechnen. Was also tun, wenn man ein Kratzen im Hals verspürt oder es einen in der Nase juckt? Wenn man PCR-Test-bestätigt eine ganz normale Erkältung hat oder einfach einen chronischen Reizhusten?

Im Winter habe ich seit Jahren schon nach der kleinsten Anstrengung stets ziemlich gehustet. Immer wieder wurde ich besorgt darauf angesprochen, bis ich mich schliesslich einer aufwendigen ärztlichen Untersuchung unterzog, die glücklicherweise keine schwerwiegende Ursache zutage brachte. Ich verliess die Praxis mit einem cortisonhaltigen Spray, den ich vor sportlichen Aktivitäten anwenden darf. Da dies aber nur wenig hilft, habe ich ihn nur selten benutzt.