Vorbildliche Impfkampagne – Wieso Spanien immun gegen Schwurbler ist Die Regierung hat die richtigen Prioritäten gesetzt. Den Erfolg beim Impfen verdankt Spanien einer Infrastruktur, die während der letzten Krise beinahe kaputtgespart worden wäre – auf Druck der EU. Karin Janker aus Madrid

79 Prozent der spanischen Bevölkerung sind geimpft, bei den über 40-Jährigen liegt die Impfquote gar bei 95 Prozent: Impfzentrum in Sevilla. Foto: Cristina Quicler (AFP)

Spanien sei ein «Vorbild für den Rest der Welt», hiess es kürzlich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Hier vertrauten die Menschen auf die Impfung, auf das öffentliche Gesundheitssystem und auf ihre eigene Kraft, lobte die WHO. Seither wird die spanische Regierung nicht müde, das eigene Corona-Management zu preisen. Als ob es vor allem an ihr läge.



Nicht die Regierung, sondern die spanische Gesellschaft stemmt sich mit beeindruckender Entschlossenheit und Geschlossenheit gegen das Virus. Premierminister Pedro Sánchez hingegen musste erst seine fatale Fehleinschätzung aus dem Juli 2020 verwinden, als er das Virus vorzeitig für besiegt erklärt hatte. Und dann auch noch hinnehmen, dass seine überstrenge Ausgangssperre während der ersten Welle vor Gericht für verfassungswidrig erklärt wurde.