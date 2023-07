Lesende fragen Peter Schneider – Wieso wird in der Politik neuerdings so viel moralisiert? Unser Kolumnist untersucht das Phänomen und erklärt, wieso es heute eine Remoralisierung braucht. Peter Schneider

Aktivisten der Gewerkschaft Unia demonstrieren im Februar 2014 in Genf für einen Mindestlohn von 4000 Franken pro Monat. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

In der Politik geht es immer öfter um Moral, nicht um Interessen. Gut oder böse statt richtig oder falsch, wobei richtig oder falsch doch eine Frage des Standpunkts ist. Als Arbeitnehmerin habe ich andere Interessen als mein Boss. Was für mich gut ist, ist für meine Arbeitgeberin eher schlecht, mehr Lohn zum Beispiel oder mehr Freizeit. Das ist doch nicht eine Frage der Moral. So geht es doch in der Politik immer um die Durchsetzung von Forderungen. Für die einen sind Forderungen aufgrund der materiellen Situation legitim, für die anderen eine Zumutung. Warum wird die Politik immer moralischer? P. F.

Liebe Frau F.

Wird sie das? Was war an Trumps Politik so moralisch? Inwiefern werden Orban, De Santis, Meloni, die AfD, die SVP, Kim Jong-un, Xi-Jinping immer moralischer? Vor etwa 15 Jahren hätte ich übrigens noch ähnlich argumentiert wie Sie und hätte mit Arnold Gehlen eine «Hypermoralisierung» gewittert und mit Nietzsches «Ressentiment» als Grundlage der Moral argumentiert. Inzwischen teile ich meine Auffassungen von damals nicht mehr; und zwar nicht nur, weil ich mich geändert habe, sondern auch, weil die Zeiten sich geändert haben.

Ihre Betonung der Interessen ist darum nicht falsch geworden. Es ist auch nicht falsch, die Verbindung von Interessen und Moral zu thematisieren. Allerdings ist es nicht mehr selbstverständlich, dass die herrschende Moral auch die Moral der Herrschenden ist – wovon die Protagonistinnen und Protagonisten sowohl der Protestbewegungen von 1968 und 1980 selbstverständlich (und mit Recht) ausgehen konnten. Es scheint nun eher so, als ob der Ruf nach einer Entmoralisierung der Politik reaktionär bis faschistisch motiviert ist. Er besteht in der (antiautoritär-autoritären) Forderung, Politik von irgendwelchen anderen Bindungen und Regulierungen zu lösen, welche die Machtausübung noch hemmen könnten.

Wo heute der Versuch einer Remoralisierung der Politik betrieben wird, geht es darum, die Opfer der Entmoralisierung zu Worte kommen zu lassen.

Berlusconi und Trump waren Meister darin, die Grenzen zwischen traditionellen Werten, blanken Eigeninteressen und schier grenzenloser Amoral in einem atemberaubenden Zickzackkurs immer wieder zu überschreiten und lächerlich zu machen. Wie zynisch dieses Geschäft weiterhin betrieben wird, zeigt sich nicht zuletzt an der schamlosen Instrumentalisierung von Moral gegen Moral (wie bei den Anti-Abtreibungsgesetzen in den USA) oder an der Hetze gegen trans Personen.

Wo heute der Versuch einer Remoralisierung der Politik betrieben wird, geht es eher darum, die Opfer der Entmoralisierung des Politischen zu Worte kommen zu lassen. Dies – mit Nietzsche – als «Sklavenmoral» zu denunzieren, scheint mir derzeit höchst unangemessen. Es spielt jenem Zeitgeist in die Hände, der einem Härte und Brutalität als Realismus (Interessenpolitik!) verkaufen will.

