Unihockey: Vor dem Superfinal – Wiki winkt Adieu Das finale Duell im Schweizer Frauenunihockey hat zahlreiche Premieren - und auf Seiten der Kloten-Dietlikon Jets auch eine grosse Dernière zu bieten. Marisa Kuny

Nach dieser Saison ist Schluss – zumindest in der Schweizer Meisterschaft. Michelle Wiki wechselt nach Schweden und wird danach ihre lange Unihockeykarriere höchstwahrscheinlich beenden. Foto: Swiss Unihockey/Fabian Trees

Wenn am Samstag nach 19 Uhr in der Axa-Arena in Winterthur der Superfinal zwischen Titelverteidiger Kloten-Dietlikon Jets und Herausforderer Emmental Zollbrück entschieden, der Meister erkoren ist, dann kommt für Michelle Wiki die Zeit, sich zu verabschieden. Es wird auf Schweizer Unihockeyboden ein endgültiges Adieu sein.

Die 31-jährige Liga-Topskorerin zieht es – bereits zum dritten Mal in ihrer Karriere – nach Schweden. Dort wird die Anwältin nächste Saison für IK Sirius auf Torjagd gehen und sich an der Universität in Stockholm weiterbilden. Ihre sportlichen Pläne reichen bis zur WM Ende Jahr in Uppsala und darüber hinaus bis zum Saisonschluss in der schwedischen Superliga. In der Schweizer Meisterschaft wird die 115-fache Internationale wohl nie mehr einen Ball im Tor versenken. Auch wenn Wiki ihre Dernière lieber in einer vollen Arena mit 6000 Zuschauenden als vor leeren Rängen gegeben hätte, ist für sie die Sache eigentlich klar: «Sag niemals nie, aber das wird wohl mein letztes Spiel in der Schweiz sein. Darum fühlt es sich auch ein bisschen an wie ein Rücktritt.»