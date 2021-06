Baustellen en masse – Wil droht Verkehrsengpass wegen Baustellenflut Gleich auf vier Strassenbaustellen wird voraussichtlich ab Mitte August gleichzeitig gearbeitet. Besonders davon betroffen wäre Wil. Manuel Navarro

«Achtung, Baustelle» heisst es während des Sommers im Rafzerfeld. Foto: Urs Jaudas

Der Sommer ist nicht nur Ferienzeit – sondern auch Baustellensaison. Weil während den Schulferien durchschnittlich 10 bis 20 Prozent weniger Fahrzeuge als sonst unterwegs sind, wird diese Zeit gerne genutzt, um wichtige oder den Verkehr stark einschränkende Arbeiten an den Strassen durchzuziehen. Nun bahnt sich dieses Jahr im Rafzerfeld eine kleinere Baustellenflut an. Gleich vier Projekte überlagern sich voraussichtlich ab Mittag August. Am stärksten davon betroffen sein wird Wil. Nicht nur gibt es in der Gemeinde selbst zwei Baustellen, zusätzlich führen je ein Projekt in Rafz und Hüntwangen dazu, dass aus den beiden Dörfern im Osten und im Westen ein Teil des Verkehrs über Wil umgeleitet wird.