Abstimmung im Dezember – Wil könnte für 800’000 Franken einen neuen Dorfplatz erhalten Der Gemeinderat wird an der nächsten Versammlung über zwei Varianten für einen neuen Dorfplatz abstimmen lassen. Die Behörde spricht von einer «einmaligen Chance». Manuel Navarro

Eine Visualisierung zeigt, wie das Dorfzentrum von Wil künftig aussehen könnte. Beim Gemeindehaus (hinter dem orangen Lieferwagen) würde rechts davon ein neuer Dorfplatz entstehen, links eine Terrasse für das Restaurant Sternen. Visualisierung: PD

Geht es nach dem Wunsch des Wilemer Gemeinderats, dürfte sich das Dorfzentrum in den kommenden Jahren stark verändern. Die Behörde hat am Mittwoch an einem Informationsabend präsentiert, wie zwei neue Plätze beim Gemeindehaus und beim Restaurant Sternen künftig das Ortsbild verändern könnten – sofern der Souverän zustimmt.

An einem eigentlichen Dorfplatz getüftelt wird in Wil schon länger. Denn einen solchen gibt es bisher nicht. Für Anlässe, die einen Festplatz benötigen würden, musste das Dorf bisher ein paar Strassen sperren, um temporär genügend Platz zu haben. Künftig soll dies nicht mehr nötig sein, wie die Gemeinde bereits im September angekündigt hat. Weil der Landwirtschaftsbetrieb neben dem Restaurant Sternen und dem Gemeindehaus nach Buchenloo umzieht und durch eine private Überbauung ersetzt wird, bietet sich nun die Gelegenheit, ein neues Dorfzentrum zu etablieren.