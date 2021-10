Gemeinde plant Zentrum – Wil zeigt, wie ein neuer Dorfplatz beim Gemeindehaus entstehen könnte In Wil könnte demnächst ein neues Dorfzentrum entstehen. Der Gemeinderat tüftelt an einem entsprechenden Projekt. Nötig ist dafür aber, dass ein ansässiger Gutsbetrieb umzieht. Manuel Navarro

In Wil wird derzeit viel gebaut. Damit wird auch der Grundstein für einen möglichen neuen Dorfplatz gelegt. Foto: Francisco Carrascosa

In Wil gibt es zwar ein Dorfzentrum, doch ein richtiger Dorfplatz fehlt. Denn wohl ist der Bereich zwischen dem Gemeindehaus, dem Restaurant Sternen und dem Volg offensichtlich eine Art inoffizieller Dorfmittelpunkt, doch für eine Gemeindeversammlung unter freiem Himmel oder ein kleines Fest ist dort kein eigentlicher Platz vorhanden.

Das könnte sich in nächster Zeit allerdings ändern. Die Gemeinde hat jüngst darüber informiert, dass die Situation für das Planen und Realisieren eines neuen Dorfplatzes derzeit günstig ist. Grund dafür sind verschiedene Projekte, die demnächst abgeschlossen oder in Angriff genommen werden. Erstens: Die Bushaltestelle vor dem Gemeindehaus wird zum Primarschulhaus hin verschoben. Zweitens: Im Kirchweg wird ein neuer Leitungsstrang für die Fernwärme installiert. Und drittens: Auf dem Grundstück mit der Katasternummer 3001, unmittelbar zwischen und neben dem Gemeindehaus und dem Restaurant Sternen, befindet sich ein privates Bauprojekt in Planung.